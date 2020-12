Russell sostituirà Hamilton nel GP di Sakhir

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Georgeprenderà il posto di Lewisnel GP di. Il pilota, attualmente in forza alla Williams, indosserà la tuta nera per guidare la Mercedes W-11 solo per questo weekend.fa parte del programma Junior della Mercedes e Toto Wolff ha deciso di concedere al pilota della Williams questa grande occasione per mettersi in mostra.: le dichiarazioni dopo l’ufficialità Fortemente voluto da Toto Wolff, Georgeha l’occasione di dimostrare a tutti il suo grande talento. Dopo due stagioni passate in Williams, ora l’inglese ha la grande chance di poter vincere il suo primo gran premio. La Mercedes ha preferito lui a Stoffel Vandoorne, impegnato fino a ieri nei test di Valencia in occasione della Formula E. Il belga però manca da due stagioni in ...