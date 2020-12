Russell al posto di Hamilton nel Gp di Sakhir (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sakhir (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Un doppio cambio sulla griglia del Gran Premio di Sakhir dopo la positività di Lewis Hamilton al coronavirus: George Russell lo sostituirà al volante della Mercedes mentre il suo posto alla Williams sarà preso nel weekend da Jack Aitken. Il 22enne inglese sarà il quinto pilota a correre per la Mercedes dal 2010 a oggi e il terzo britannico di sempre a rappresentare la casa tedesca dopo Stirling Moss e Hamilton. Per Russell sarà anche una sorta di ritorno a casa essendo entrato nel 2017 nel programma giovani della Mercedes, dove ha vinto anche le GP3 Series da rookie. “Ringraziamo la Williams per la sua collaborazione – le parole di Toto Wolff – Non sarà un compito semplice per George passare dalla Williams alla W11, ma è pronto per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020)(BAHRAIN) (ITALPRESS) – Un doppio cambio sulla griglia del Gran Premio didopo la positività di Lewisal coronavirus: Georgelo sostituirà al volante della Mercedes mentre il suoalla Williams sarà preso nel weekend da Jack Aitken. Il 22enne inglese sarà il quinto pilota a correre per la Mercedes dal 2010 a oggi e il terzo britannico di sempre a rappresentare la casa tedesca dopo Stirling Moss e. Persarà anche una sorta di ritorno a casa essendo entrato nel 2017 nel programma giovani della Mercedes, dove ha vinto anche le GP3 Series da rookie. “Ringraziamo la Williams per la sua collaborazione – le parole di Toto Wolff – Non sarà un compito semplice per George passare dalla Williams alla W11, ma è pronto per la ...

