Rugby | Autumn Nations Cup 2020 | il Galles ai raggi X I britannici non convincono

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’autunno dell’Italsi concluderà sabato 5 dicembre, con fischio alle 17.45, quando i ragazzi di Franco Smith affronteranno ilnella finalina per il quinto posto. L’Italia arriva all’appuntamento dopo i due ko con Scozia e Francia e la vittoria a tavolino contro le Fiji, mentre ii hanno perso con Irlanda e Inghilterra, battendo invece la Georgia. Ma chedobbiamo aspettarci sabato? La partita di Llanelli si prospetta una sfida tra due squadre in crisi, con l’Italia che è alla ricerca della prima vittoria dai Mondiali 2019 e che non batte una squadra del 6 Nazioni dal lontano 2015, mentre ilin questo autunno sembra pagare più di tutte le concorrenti il lungo stop per l’emergenza Covid-19. Come detto, ilha perso all’esordio contro l’Irlanda per ...