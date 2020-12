Rottamazione e saldo e stralcio | tutte le nuove agevolazioni

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un rinvio delle rate dellater e dela primavera: è quanto deciso dal governo per evitare che dal 10 dicembre chi ha debiti con il fisco venga chiamato di nuovo a pagare, dopo la sospensione decisa nella prima fase dell’epidemia Covid. La misura rientra nel decreto Ristori Quater. La, ricordiamo, prevede il risanamento delle pendenze fiscali pagando interamente l’imposta dovuta, ma senza interessi e sanzioni. Il, invece, comprende anche uno sconto sull’imposta, limitato a contribuenti con redditi medio bassi. Dunque, secondo il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene spostata al 1° marzo 2021 la scadenza per i contribuenti che hanno aderito allater e ale ...

Il consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il Dl Ristori quater: 8 i miliardi di euro di aiuti per i lavoratori in difficoltà a causa della pandemia. Slitta per tutti il pagamento degli acconti ...Rinvio dichiarazioni e acconti per autonomi, professionisti e imprese, nuove scadenze caso per caso ed esclusioni nel Decreto Ristori Quater.