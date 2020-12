Ronaldo: quello alla Dinamo Kiev è il gol numero 750 tra club e Nazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo ha messo a segno il suo nono gol stagionale con la maglia della Juventus. quello del 2-0 contro la Dinamo Kiev è il numero 750 della sua carriera se si sommano quelli realizzati con le squadre di club con quelli fatti con la Nazionale portoghese: 450 sono arrivati quando era al Real Madrid, 118 con il Manchester United, 75 con la Juve e 5 con lo Sporting. Con il Portogallo, invece, sono 102 le reti di CR7. La statistica è stata riportata da Opta. Foto: Instagram Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cristianoha messo a segno il suo nono gol stagionale con la maglia della Juventus.del 2-0 contro laè il750 della sua carriera se si sommano quelli realizzati con le squadre dicon quelli fatti con laportoghese: 450 sono arrivati quando era al Real Madrid, 118 con il Manchester United, 75 con la Juve e 5 con lo Sporting. Con il Portogallo, invece, sono 102 le reti di CR7. La statistica è stata riportata da Opta. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

