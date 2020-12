Roma, si abbassa i pantaloni in strada: denunciato per atti osceni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 15:30, un uomo, nei pressi di una scuola secondaria, è stato denunciato per atti osceni. L’uomo è stato avvistato all’esterno dell’Istituto Comprensivo Alberto Manzi, in via Luigi Flippo De Magistris, mentre si calava giù i pantaloni. L’atto osceno è stato praticato vicino ad una scuola secondaria di I° grado. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di Porta Maggiore, che hanno condotto l’uomo negli uffici e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Leggi anche: Roma, manda baci e occhiate ai bimbi nel parco, scatta l’allarme dei genitori. Arrestato pedofilo 30enne su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 15:30, un uomo, nei pressi di una scuola secondaria, è statoper. L’uomo è stato avvistato all’esterno dell’Istituto Comprensivo Alberto Manzi, in via Luigi Flippo De Magistris, mentre si calava giù i. L’atto osceno è stato praticato vicino ad una scuola secondaria di I° grado. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di Porta Maggiore, che hanno condotto l’uomo negli uffici eperin luogo pubblico. Leggi anche:, manda baci e occhiate ai bimbi nel parco, scatta l’allarme dei genitori. Arrestato pedofilo 30enne su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, si abbassa i pantaloni in strada: denunciato per atti osceni - carloarbini51 : RT @RobertoRenga: La Roma abbassa il ritmo e non pensa a che cosa può succedere: portare il Napoli in sala da pranzo e poi in camera da let… - RobertoRenga : La Roma abbassa il ritmo e non pensa a che cosa può succedere: portare il Napoli in sala da pranzo e poi in camera… - albertoalcanza : Sogno una scena in cui Pier ed Eli sono a casa di lei a Roma, lei gli abbassa i pantaloni e trova Pier col suo peri… -