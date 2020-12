(Di mercoledì 2 dicembre 2020) A, specialmente nel quartiere del Pigneto e del Prenestino, sta dilagando il terribile fenomeno dei. Oramai non sono piùisolati, ma stanno avvenendo sempre più spesso. L’ultimo ieri pomeriggio, quando un uomo, verso le 15:30 è stato avvistato all’esterno di una scuola secondaria con iabbassati. Certo è che questo fenomeno deve essere assolutamente fermato e punito secondo la legge, in maniera tassativa. Leggi anche: Pedopornografia: filmava inei centri commerciali e faceva video di necrofilia, arrestato 49enne su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, maniaci davanti alle scuole, è boom di casi: si avvicinano ai bambini e si abbassano i pantaloni - TG24info : #Roma – #Maniaci davanti alle scuole: tre casi in 5 giorni; genitori infuriati - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maniaci

TG24.info

L'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Tor Carbone" di Roma, promuove l'iniziativa "DRIVE IN SOTTO LE STELLE", conce ...Walter Del Monte, tecnico delle cave, dopo anni di lavoro tra esplosioni ed estrazioni, ha raggiunto il traguardo della pensione, ma non ha intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Abituato ad ...