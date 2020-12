Roma | chiusa la Galleria Giovanni XXIII per incidente | scontro tra tre auto | 21enne finisce in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel pomeriggio di oggi, 2 dicembre, verso le ore 16:00 è avvenuto unche ha visto il coinvolgimento di tre veicoli. Sul posto, per quanto riguarda i rilievi del caso, è intervenuta la squadra della Polizia Locale Gruppo XIV Montemario. Il sinistro ha causato un ferito: una ragazza di 21 anni che è stata trasportata all’Gemelli di, in codice arancione. Per facilitare i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza laè stata. su Il Corriere della Città.