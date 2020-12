Roma, c’è già un nome per il nuovo capo dei vigili urbani: è l’ex generale dell’esercito Gerometta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo il polverone alzato da Report e le dimissioni di Stefano Napoli, il nome del nuovo comandante dei vigili urbani di Roma è quasi ufficiale: si tratta di Paolo Gerometta. La sindaca di Roma, Virgina Raggi, ha accettato le dimissioni di Napoli e a breve dovrebbe assegnare l’incarico a Paolo Gerometta, ex generale dell’esercito. Leggi anche: Roma, traffico illecito di rifiuti: l’operazione congiunta all’alba, 23 arresti Chi è Paolo Gerometta Gerometta nasce a Venezia, il 7 settembre del 1955. Ha svolto differenti cariche di spessore, dal Presidente della Sezione Esercito alla funzione di Direttore generale del personale Militare del Ministero della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo il polverone alzato da Report e le dimissioni di Stefano Napoli, ildelcomandante deidiè quasi ufficiale: si tratta di Paolo. La sindaca di, Virgina Raggi, ha accettato le dimissioni di Napoli e a breve dovrebbe assegnare l’incarico a Paolo, ex. Leggi anche:, traffico illecito di rifiuti: l’operazione congiunta all’alba, 23 arresti Chi è Paolonasce a Venezia, il 7 settembre del 1955. Ha svolto differenti cariche di spessore, dal Presidente della Sezione Esercito alla funzione di Direttoredel personale Militare del Ministero della ...

ilpost : Da questa mattina la metro C di Roma è ferma per «indisponibilità di personale» - RobTallei : A Roma stamattina la linea C della metro non è entrata in funzione per mancanza di personale (Ansa). - fanpage : Guardate queste immagini, c'è da restare senza parole - nunziapenelope : @PastoreLella Ahahah, pure qui, sai, anche se l’orario di cena a roma normalmente sarebbe 21.30, ormai si cena alle… - CorriereCitta : Roma, c’è già un nome per il nuovo capo dei vigili urbani: è l’ex generale dell’esercito Gerometta -

Ultime Notizie dalla rete : Roma c’è HTTP/1.1 Server Too Busy