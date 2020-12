Roma | ‘Buongiorno | sono un poliziotto’ ma…è un ladro Deruba un anziano signore e scappa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Buongiorno,un poliziotto” e così, con tanto di tesserino (falso), è entrato in casa di undi 81 anni e l’hato. E’ successo ieri mattina, intorno alle ore 11, in via Romeo Rodriguez Pereira. Ilè entrato nell’appartamento dele presentandosi come appartenente alla Polizia di Stato ha puntato su questo. E ci è riuscito, perché l’81enne si è fidato e l’ha fatto entrare. Il malvivente con una scusa ha rovistato nei cassetti e ha portato via 1.550 euro in contanti, prima di darsi alla fuga. Sul postointervenuti gli agenti del Commissariato Montemario e la Scientifica. Le indaginiin corso per risalire al finto poliziotto che ha approfittato dell’, truffa ...