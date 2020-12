Roberto Speranza: “Da gennaio le primi dosi del vaccino” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’informativa del Ministro della Salute al Senato Si è tenuta questa mattina, 2 dicembre l’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza al Senato. Tra gli argomenti toccati il nuovo e imminente decreto legge, previsto per il 4 dicembre e il piano vaccini. Le notizie sui vaccini da settimane infondono speranze, ormai diverse ditte farmaceutiche hanno certificato la validità e l’efficacia. Leggi anche: Italia, nessun allentamento delle restrizioni prima del 15 gennaio A fine gennaio arriveranno, come ha spiegato Speranza, le prime dosi: “Il vaccino non sarà obbligatorio, ma certo consigliato. Certe categorie dovranno essere messe in sicurezza, come anziani, forze dell’ordine, ospiti delle Rsa, sanitari”. Come già ribadito più volte non sarà però un Natale di liberi tutti con ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’informativa del Ministro della Salute al Senato Si è tenuta questa mattina, 2 dicembre l’informativa del Ministro della Saluteal Senato. Tra gli argomenti toccati il nuovo e imminente decreto legge, previsto per il 4 dicembre e il piano vaccini. Le notizie sui vaccini da settimane infondono speranze, ormai diverse ditte farmaceutiche hanno certificato la validità e l’efficacia. Leggi anche: Italia, nessun allentamento delle restrizioni prima del 15A finearriveranno, come ha spiegato, le prime: “Il vaccino non sarà obbligatorio, ma certo consigliato. Certe categorie dovranno essere messe in sicurezza, come anziani, forze dell’ordine, ospiti delle Rsa, sanitari”. Come già ribadito più volte non sarà però un Natale di liberi tutti con ...

SkyTG24 : #Covid19, il ministro della Salute Roberto #Speranza detta la linea da seguire in vista delle festività natalizie:… - Radio1Rai : #Covid #PianoVaccini. Il ministro Roberto #Speranza al Senato: 'Sarà distribuito dal 2021 e sarà gratis. In campo a… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano str… - Taxistalobbyst : RT @adrianobusolin: Conte e Speranza hanno mentito agli italiani. Il Cts lasciava i ristoranti aperti - Vincenza_Lab : In aula @Montecitorio il Ministro Roberto Speranza riferisce in merito ai contagi e alle nuove disposizioni del… -