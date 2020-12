Roberta Bacarelli alla guida di Federmoda-Confcommercio Campania

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), stilista e titolare dell’omonima azienda napoletana di abbigliamento, è il nuovo presidente regionale della. E’ stata eletta, assieme al Consiglio direttivo, al termine dell’assemblea costitutiva della, di cui fanno parte i socidei settori Abbigliamento, Calzature ed Accessori delle province di Napoli, Caserta e Salerno, e che rappresenta la più importante organizzazione di categoria del comparto nella regione. “Abbiamo sentito fortemente la necessità – ha dichiarato– in un momento difficile come quello che stiamo attraversando di riprendere le redini diche ine a Napoli non aveva più un ...