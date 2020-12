Risultati Champions League: gli aggiornamenti sulla 5ª giornata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Risultati Champions League gli aggiornamenti della quarta giornata della fase a gironi della massima competizione europea Tutti i Risultati della quarta giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. GIRONE A Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3 (pt 28?, 41? Berisha; st 79? rig. Miranchuk, 81? Adeyemi) Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 (pt 26? Joao Felix; st 86? rig. Muller) GIRONE B Shakhtar Donetsk-Real Madrid 2-0 (pt 57? Dentinho; st 82? Solomon) Borussia Mönchengladbach-Inter 2-3 (pt 17? Darmian, 45’+1? Plea; st 64? 73? Lukaku, 76? Plea) GIRONE C Porto-Manchester City 0-0 Marsiglia-Olympiacos 2-1 (pt 33? Camara; st 55? rig. 75? rig. Payet) GIRONE D Liverpool-Ajax 1-0 (st 58? Jones) Atalanta-Midtjylland 1-1 (pt 13? Scholz, 79? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020)glidella quartadella fase a gironi della massima competizione europea Tutti idella quartadei gironi della2020/2021. GIRONE A Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3 (pt 28?, 41? Berisha; st 79? rig. Miranchuk, 81? Adeyemi) Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 (pt 26? Joao Felix; st 86? rig. Muller) GIRONE B Shakhtar Donetsk-Real Madrid 2-0 (pt 57? Dentinho; st 82? Solomon) Borussia Mönchengladbach-Inter 2-3 (pt 17? Darmian, 45’+1? Plea; st 64? 73? Lukaku, 76? Plea) GIRONE C Porto-Manchester City 0-0 Marsiglia-Olympiacos 2-1 (pt 33? Camara; st 55? rig. 75? rig. Payet) GIRONE D Liverpool-Ajax 1-0 (st 58? Jones) Atalanta-Midtjylland 1-1 (pt 13? Scholz, 79? ...

I risultati della 5^ giornata di Champions League, la classifica aggiornata e i cinque migliori capocannonieri della competizione europea Dopo le prime sei squadre qualificate al turno successivo nell ...

Un mercoledì di Champions positivo per le italiane. La Juve batte in scioltezza grazie a Chiese, Ronaldo e Morata la Dinamo Kiev in un match che, come il ...

