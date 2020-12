Ristori Quater, codici Ateco delle nuove categorie che hanno diritto al Bonus (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Rinvio delle scadenze fiscali, nuove indennità una tantum e fondi speciali per categorie più colpite e forze dell’ordine. Sono queste le principali misure contenute del decreto Ristori Quater, approvato ieri dal Governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Complessivamente, gli oneri del decreto ammontano a 8,9 miliardi di euro nel 2020, mentre sono 5,3 miliardi di euro le risorse del fondo taglia-tasse “finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro” dei “destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato”. Questi soggetti potranno godere di un “esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi”. Con il decreto Ristori Quater ci sono nuove ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Rinvioscadenze fiscali,indennità una tantum e fondi speciali perpiù colpite e forze dell’ordine. Sono queste le principali misure contenute del decreto, approvato ieri dal Governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Complessivamente, gli oneri del decreto ammontano a 8,9 miliardi di euro nel 2020, mentre sono 5,3 miliardi di euro le risorse del fondo taglia-tasse “finalizzato alla perequazionemisure fiscali e di ristoro” dei “destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato”. Questi soggetti potranno godere di un “esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi”. Con il decretoci sono...

Indennità da 1.000 euro anche a dicembre per i lavoratori dello spettacolo e del turismo, oltre a nuovi fondi per cinema, spettacolo, musei, fiere e congressi.

