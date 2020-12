Rimborsi per i pagamenti digitali, il Governo lancia Italia Cashless: ecco come funziona (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Al via l’8 dicembre Italia Cashless, il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema piu’ digitale, veloce, semplice e trasparente. “Guadagni, vinci e cambi il Paese”, e’ lo slogan del portale dedicato, online all’indirizzo www.cashlessitalia.it. Per partecipare bisogna avere SPID o Carta d’Identita’ elettronica (CIE). Lo Spid può essere richiesto gratuitamente a uno dei provider sul sito spid.gov.it, mentre si puo’ richiedere il rilascio della CIE presso il Comune di residenza. Bisogna poi scaricare l’app IO, registrarsi con lo spid o la carta elettronica e dopo l’avvio del Cashback, abilitare le carte che si utilizzano per i pagamenti. L’iniziativa va ad aggiungersi alla lotteria degli scontrini, in partenza da gennaio. Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Al via l’8 dicembre Italia Cashless, il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema piu’ digitale, veloce, semplice e trasparente. “Guadagni, vinci e cambi il Paese”, e’ lo slogan del portale dedicato, online all’indirizzo www.cashlessitalia.it. Per partecipare bisogna avere SPID o Carta d’Identita’ elettronica (CIE). Lo Spid può essere richiesto gratuitamente a uno dei provider sul sito spid.gov.it, mentre si puo’ richiedere il rilascio della CIE presso il Comune di residenza. Bisogna poi scaricare l’app IO, registrarsi con lo spid o la carta elettronica e dopo l’avvio del Cashback, abilitare le carte che si utilizzano per i pagamenti. L’iniziativa va ad aggiungersi alla lotteria degli scontrini, in partenza da gennaio.

