"Ricoverata d'urgenza". Ansia nel mondo della politica, in gravi condizioni per il Covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il mondo della politica in agitazione. Sarebbero gravi le condizioni in cui versa Lidia Menapace, ex partigiana ed ex senatrice ricoverata per Covid. Un peggioramento avvenuto nelle ultime ore metterebbe in allarme l'associazione nazionale partigiani che ne ha dato comunicazione ufficiale attraverso la pagina Facebook dell'Anpi Alto Adige Südtirol. Lidia rappresenta per tutti una colonna portante. Lidia Menapace, 96 anni, ha sempre dimostrato un'attiva partecipazione alla causa partigiana. Ha conseguito il titolo universitario a pieni voti a soli 21 anni, in letteratura italiana per poi dedicarsi al movimento cattolico. Ha insegnato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e durante gli anni '60 è stata artefice della fondazione del quotidiano Il Manifesto per il ...

