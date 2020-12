Riaperture scuole, Flc Cgil scrive ad Azzolina e Speranza: urgente intervento su riduzione alunni per classe e precariato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Comunicato Flc Cgil - La segretaria confederale Rossana Dettori e il segretario generale della FLC Cgil Francesco Sinopoli, hanno scritto una lettera al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Salute Roberto Speranza, elencando gli interventi necessari per la riapertura della scuola in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Comunicato Flc- La segretaria confederale Rossana Dettori e il segretario generale della FLCFrancesco Sinopoli, hanno scritto una lettera al ministro dell’Istruzione Luciae della Salute Roberto, elencando gli interventi necessari per la riapertura della scuola in presenza. L'articolo .

