Riapertura scuole | Governo per il 14 dicembre Regioni | “Meglio a gennaio” Azzolina | “lavoriamo per rientro graduale”

Riapertura scuole prima di Natale? il Movimento 5 Stelle compatto per la Riapertura il prima possibile, con l'ipotesi del rientro il 14 dicembre espressa dal premier Giuseppe Conte. Contrarie le Regioni che ancora ribadiscono la necessità di ripartire il 7 gennaio dopo le festività natalizie. In arrivo il Dpcm.

