Rhythm of the Universe: IONIA, tra musica e un affascinante mondo alieno in VR, ha una finestra di lancio

Attraverso un comunicato stampa, IONIA, il primo titolo della serie di avventure Rhythm of the Universe sulla conservazione dell'ambiente con il potere della musica, creerà una magnifica sinfonia su Oculus Quest, PSVR e PC VR nel secondo trimestre del 2021 Il 2% dei proventi del vincitore del premio Cannes XR Development Showcase 2020 e candidato al Raindance film festival andrà a favore di Wildlife Warriors, organizzazione no profit per l'ambiente. Fondato nel 2002 da Steve e Terri Irwin, Wildlife Warriors continua l'eredità di Steve Irwin di proteggere la fauna selvatica ferita, minacciata o in via di estinzione, sia essa un singolo animale o un'intera specie. La sua missione è strettamente allineata con quella di ROTU Entertainment e la famiglia Irwin sostiene Rhythm of the Universe.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise – Recensione del nuovo titolo della serie Game Legends

Rhythm of the Universe: IONIA, tra musica e un affascinante mondo alieno in VR, ha una finestra di lancio

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise nsw

