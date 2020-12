Revenge porn, quella da licenziare non è la maestra di Torino ma la direttrice (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri in aula al Tribunale di Torino, nel banco degli imputati, c’erano la direttrice della scuola materna che due anni fa la cacciò e una donna, mamma di uno dei bambini iscritti, che aveva diffuso le sue foto private innescando il “linciaggio” online. Ma soprattutto offline. Entrambe, insieme a un’altra donna, sono accusate di diffamazione, la direttrice anche di violenza privata. L’ex fidanzato dell’allora ventenne ha invece chiesto la messa in prova dopo aver pagato un risarcimento. (Photo by PA Images via Getty Images)Conviene mettere in fila i fatti su cosa accadde nella primavera di due anni fa. Circa 28 immagini e un video privati di una giovane maestra di un asilo privato furono inviate all’allora partner che le diffuse in un gruppo WhatsApp di cui facevano parte alcuni amici del calcetto. Lei gli disse di ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri in aula al Tribunale di, nel banco degli imputati, c’erano ladella scuola materna che due anni fa la cacciò e una donna, mamma di uno dei bambini iscritti, che aveva diffuso le sue foto private innescando il “linciaggio” online. Ma soprattutto offline. Entrambe, insieme a un’altra donna, sono accusate di diffamazione, laanche di violenza privata. L’ex fidanzato dell’allora ventenne ha invece chiesto la messa in prova dopo aver pagato un risarcimento. (Photo by PA Images via Getty Images)Conviene mettere in fila i fatti su cosa accadde nella primavera di due anni fa. Circa 28 immagini e un video privati di una giovanedi un asilo privato furono inviate all’allora partner che le diffuse in un gruppo WhatsApp di cui facevano parte alcuni amici del calcetto. Lei gli disse di ...

Di norme per procedere contro fattispecie come la diffusione di contenuti privati ce ne sono molte, e sarebbe il caso che arrivassero condanne dure ed esemplari. Ribaltando finalmente i ruoli di vitti ...

Il Corriere della Sera intervista la maestra d’asilo che nel 2018 ha perso il lavoro per colpa dell’ex fidanzato: pubblicò nella chat del calcetto alcune sue foto e video compromettenti. La sua dirige ...

