Revenge porn, la maestra vittima: “Io messa alla gogna” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La giovane insegnante d’asilo di Torino ha raccontato la sua odissea dopo la diffusione di un filmato hot da parte del suo ex Un incubo che l’ha portata a lasciare il suo lavoro e, soprattutto, la fiducia in quell’ambiente dove credeva di sentirsi più protetta. Ha deposto in Tribunale, a Torino, la maestra di 22 anni vittima di Revenge porn e costretta a rassegnare le proprie dimissioni dall’asilo in cui lavorava dopo la diffusione di un filmato hot da parte del suo ex fidanzato. Un gesto compiuto dopo la fine della loro relazione, per il quale l’uomo ha ricevuto una condanna a un anno di lavori socialmente utili. L’odissea per la maestra, però, è proseguita. Nel 2018, la decisione di dimettersi dal proprio incarico nella scuola materna poiché la direttrice dell’istituto l’avrebbe ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La giovane insegnante d’asilo di Torino ha raccontato la sua odissea dopo la diffusione di un filmato hot da parte del suo ex Un incubo che l’ha portata a lasciare il suo lavoro e, soprattutto, la fiducia in quell’ambiente dove credeva di sentirsi più protetta. Ha deposto in Tribunale, a Torino, ladi 22 annidie costretta a rassegnare le proprie dimissioni dall’asilo in cui lavorava dopo la diffusione di un filmato hot da parte del suo ex fidanzato. Un gesto compiuto dopo la fine della loro relazione, per il quale l’uomo ha ricevuto una condanna a un anno di lavori socialmente utili. L’odissea per la, però, è proseguita. Nel 2018, la decisione di dimettersi dal proprio incarico nella scuola materna poiché la direttrice dell’istituto l’avrebbe ...

