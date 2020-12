Repubblica: L’ultimo audio di Maradona in lacrime per affidare il piccolo Dieguito (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non ci sono grosse novità che arrivano dall’Argentina sul caso Maradona. L’inviato di Repubblica Maurizio Crosetti spiega che oggi dovrebbero arrivare gli esiti degli esami tossicologici e istologici che permetteranno di capire se il difficile quadro medici di Diego fosse aggravato anche dall’abuso di sostanze e alcol. «Parrebbe di sì. Le indagini hanno chiarito che è morto in crisi di astinenza e che l’assistenza domiciliare era «di assoluta negligenza»: pochi farmaci e neppure un gabinetto, solo un bagno chimico. Il cibo gli veniva lasciato fuori dalla porta, quasi sempre panini che Diego neppure assaggiava» E un quadro triste e impietoso, quello che sta venendo fuori ad una settimana dalla scomparsa di Maradona. Al momento le indagini condotte dalla Procura di San Isidro hanno indagato il suo medico personale Leopoldo Luque e, da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non ci sono grosse novità che arrivano dall’Argentina sul caso. L’inviato diMaurizio Crosetti spiega che oggi dovrebbero arrivare gli esiti degli esami tossicologici e istologici che permetteranno di capire se il difficile quadro medici di Diego fosse aggravato anche dall’abuso di sostanze e alcol. «Parrebbe di sì. Le indagini hanno chiarito che è morto in crisi di astinenza e che l’assistenza domiciliare era «di assoluta negligenza»: pochi farmaci e neppure un gabinetto, solo un bagno chimico. Il cibo gli veniva lasciato fuori dalla porta, quasi sempre panini che Diego neppure assaggiava» E un quadro triste e impietoso, quello che sta venendo fuori ad una settimana dalla scomparsa di. Al momento le indagini condotte dalla Procura di San Isidro hanno indagato il suo medico personale Leopoldo Luque e, da ...

napolista : Repubblica: L’ultimo audio di #Maradona in lacrime per affidare il piccolo Dieguito Crosetti riporta lo straziante… - Italia_Notizie : L'ultimo audio: 'Mario, prenditi cura di Veronica e del mio angelo' - Maria15112786 : Sfruttato fino all’ultimo Maradona, l'ultimo messaggio e una fine annunciata - annamartino83 : La birra 166 prodotta dal pane invenduto è l'ultimo esempio di #economiacircolare di @ass_iopotentino @Nonsprecare - Marta29373936 : @m_crosetti @repubblica Non è sicuramente il primo e nemmeno l'ultimo. Vediamo se Lapuccio saprà fare di meglio. -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica L’ultimo Lo scienziato alla guida del programma nucleare iraniano è stato ucciso, e l'Iran promette ritorsioni Corriere della Sera