Reggiana-Monza | probabili formazioni e dove vederla in TV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Domenica 6 Dicembre si giocherà la sfida, si sfidano la sedicesima della classe contro la nova, in attesa che ilgiochi contro il Vicenza. Guardando la classifica e vedendo le ultime partite dei romagnoli non ci dovrebbe essere speranza pe la squadra allenata da Alvini. Ladovrà fare a meno di Costa. Orario evedereSpal-si giocherà Domenica 06 Dicembre alle 15:00 al Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN.(3-4-1-2): Cerofolini; Espeche, Rozzio, Ajeti; Zampano, Varone, Rossi, Lunetta; Radrezza; Kargbo, Mazzocchi. All. ...