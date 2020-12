Reddito di cittadinanza per finanziare il terrorismo islamico. Due tunisini scoperti a Bologna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Bologna, 2 dic – A Bologna due tunisini utilizzavano il Reddito di cittadinanza per finanziare il terrorismo islamico. A scoprirlo la Guardia di finanza, che teneva sotto controllo i due nordafricani di 33 e 50 anni nell’ambito delle attività di prevenzione dell’utilizzo del money transfer. terrorismo islamico finanziato con il Reddito di cittadinanza Per i due tunisini è scattata la denuncia delle Fiamme gialle con l’accusa di aver finanziato fino ad aprile scorso un foreign fighter islamico iscritto nelle liste antiterrorismo del Belgio e localizzato in Tunisia. I soldi venivano inviati al terrorista da un money transfer in provincia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020), 2 dic – Adueutilizzavano ildiperil. A scoprirlo la Guardia di finanza, che teneva sotto controllo i due nordafricani di 33 e 50 anni nell’ambito delle attività di prevenzione dell’utilizzo del money transfer.finanziato con ildiPer i dueè scattata la denuncia delle Fiamme gialle con l’accusa di aver finanziato fino ad aprile scorso un foreign fighteriscritto nelle liste antidel Belgio e localizzato in Tunisia. I soldi venivano inviati al terrorista da un money transfer in provincia ...

VittorioSgarbi : #movimento5patacche Il navigator è uno senza lavoro pagato dallo Stato per cercare lavoro a chi, avendo il reddito… - fattoquotidiano : Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza e lo usavano per finanziare un terrorista: due tunisini denunc… - Corriere : Usavano il reddito di cittadinanza per finanziare un terrorista islamico: due denunciati - AntonioChiumma1 : RT @alebarbano: Due anni dopo anche Di Maio scopre che il reddito di cittadinanza non crea lavoro. Ma scoprirlo non vuol dire sparire dalla… - F52 : RT @senborgonzoni: Con mezzo milione di nuovi disoccupati, soprattutto giovani, scoprire che il reddito di cittadinanza è concesso a due st… -