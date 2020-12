Reddito di cittadinanza, cambia tutto: meno soldi in arrivo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Reddito di cittadinanza sarebbe vicino al capolinea. Il governo sembra pronto a cambiare la misura così come abbiamo imparato a conoscerla negli ultimi due anni, e per qualcuno l’importo, presto, potrebbe essere più basso. Prende corpo l’ipotesi di continuare a destinare l’attuale Reddito di cittadinanza esclusivamente ai percettori che non sono in condizione di lavorare e di erogare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ildisarebbe vicino al capolinea. Il governo sembra pronto are la misura così come abbiamo imparato a conoscerla negli ultimi due anni, e per qualcuno l’importo, presto, potrebbe essere più basso. Prende corpo l’ipotesi di continuare a destinare l’attualediesclusivamente ai percettori che non sono in condizione di lavorare e di erogare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

