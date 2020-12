Recovery Fund | Amendola | “Cabina di regia che affianca il governo? Chiesta dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono le linee guida indicate dall’Unionea ritenere “indispensabile un meccanismo non ordinario di attuazione e gestione dei progetti” del, e la“si aspetta chei 27membri dell’Unione siano in grado di garantire la necessaria capacità amministrativa per l’effettiva attuazione dei piani”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Enzo, incalzato al question Time alla Camera sulla ‘cabina di regìa’ per ilche affiancherebbe sei manager coordinati dal presidente del Consiglio, dai ministri dell’Economia e delle Attività produttive con lo stessoa fare da referente per l’Ue. “La, nelle ...