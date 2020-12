Recensione Toshiba Canvio Slim | leggero e minimal

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 2 dicembre 2020). Oggi vedremo un hard disk che punta tutto su portabilità ma soprattutto sul design, per un prodotto compatto Un caro benvenuto ai lettori di tuttoteK, in questascopriremo l’Hard Disk di casadestinato a chi cerca un prodotto compatto, stiamo parlando del, che come suggerisce il nome vanta la peculiarità di un design estremamentee. La connessione che sfrutta questoè garantita da un’interfaccia USB 3.2 Gen 1 microUSB (Micro-B) dunque, purtroppo non Type-C. Utilizzerete allora una connessione con cavo USB-A da 5 GB/s, certamente non ai livelli di una connessione USB-C da 10 GB/s, ma che potrebbe comunque garantire ...