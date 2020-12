Questo novembre sono accadute tre cose curiose La prima | apre un nuovo centro

NicolaPorro : ?? La folle piramide di #Conte sui soldi Ue, #DiMaio diventa “statista”, #Morra insulta ancora la Santelli. Questo e… - juventusfc : Il 26 novembre 1996 @delpieroale decideva la Coppa Intercontinentale con questo splendido #GoalOfTheDay Riviviamo… - marattin : Questo il grafico di due mesi di “seconda ondata” per quanto concerne i ricoveri. A metà ottobre accelerano, a iniz… - Futura_Noir : RT @_Vivi2013: Ti ha portata novembre. Quanti mesi durerà la dolceamara vicenda di due sguardi, di due voci? Se io avessi una leggenda tut… - Ordine_CDL_NA : Il Cpo di Napoli si è sempre mostrato vicino e solidale alle problematiche legate alla violenza di genere e nel mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo novembre

Leggo.it

L’oggetto enigmatico è apparso nei deserti dello Utah per scomparire nel nulla qualche settimana dopo. Intanto ne è sorto un altro in Romania, in maniera altrettanto bizzarra. Cosa sarà?La situazione contagi, a Roccafluvione, è in netto miglioramento, rispetto a qualche settimana fa, quando il piccolo comune piceno era tra i più colpiti della provincia da questa seconda ondata della ...