Quanto pesava il cuore di Maradona. Autopsia, scoperta sconvolgente: come era ridotto l'organo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gialli, accuse, polemiche, sospetti. La morte di Diego Maradona è diventata un caso in Argentina e nel mondo intero. Nel frattempo, sono iniziati gli esami forensi sul Pibe de Oro, per comprendere se ci sono delle responsabilità dietro al suo decesso: sangue, urine, tamponi nasali prelevati durante l'Autopsia. cuore compreso. Ed è proprio un'indiscrezione relativa al cuore di Maradona che fa riflettere. In attesa dei test, che verranno effettuati nelle prossime ore in diversi laboratori, si apprende che il cuore di Diego pesava il doppio rispetto a un cuore normale. Stando a Quanto rilevato dai medici forensi che hanno eseguito l'Autopsia, il campione soffriva di "cardiomiopatia dilatativa" e il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gialli, accuse, polemiche, sospetti. La morte di Diegoè diventata un caso in Argentina e nel mondo intero. Nel frattempo, sono iniziati gli esami forensi sul Pibe de Oro, per comprendere se ci sono delle responsabilità dietro al suo decesso: sangue, urine, tamponi nasali prelevati durante l'compreso. Ed è proprio un'indiscrezione relativa aldiche fa riflettere. In attesa dei test, che verranno effettuati nelle prossime ore in diversi laboratori, si apprende che ildi Diegoil doppio rispetto a unnormale. Stando arilevato dai medici forensi che hanno eseguito l', il campione soffriva di "cardiomiopatia dilatativa" e il suo ...

