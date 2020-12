"Quando sento certi politici...". Bassetti lo dice in faccia alla sottosegretaria Pd Zampa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I politici, i virologi e il vaccino anti-Covid. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, il professor Matteo Bassetti lo dice in faccia a Sandra Zampa, sottosegretaria Pd alla Salute. "Chi fa ricerca e scienza deve credere in qualcosa. Si continua a sentire qualcuno, politici compresi, che ripete: 'Se il vaccino sarà sicuro...'. Ma è ovvio che una volta approvato, sarà sicuro perché significa che avrà superato tutti i test". E tanti saluti anche al collega Andrea Crisanti, il primo a sollevare dubbi sul vaccino. Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova ne ha anche per le misure anti-contagio previste dal governo per Natale: "Facendo rispettare tutte le regole, è più sicuro un pranzo al ristorante che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I, i virologi e il vaccino anti-Covid. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, il professor Matteoloina SandraPdSalute. "Chi fa ricerca e scienza deve credere in qualcosa. Si continua a sentire qualcuno,compresi, che ripete: 'Se il vaccino sarà sicuro...'. Ma è ovvio che una volta approvato, sarà sicuro perché significa che avrà superato tutti i test". E tanti saluti anche al collega Andrea Crisanti, il primo a sollevare dubbi sul vaccino. Il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova ne ha anche per le misure anti-contagio previste dal governo per Natale: "Facendo rispettare tutte le regole, è più sicuro un pranzo al ristorante che in ...

