Puglia, scuola: verso un rinnovo dell’ordinanza Didattica in presenza con possibilità di scegliere quella a distanza. Si attende il dpcm di Natale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Siamo alla vigilia della scadenza del decreto. Il presidente del Consiglio firmerà nelle prossime ore il nuovo dpcm che regolerà il non semplice periodo natalizio, in tema di necessità di mantenere il distanziamento sociale. Ci sarà anche occuparsi di scuola con il premier che vorrebbe il rientro in classe, per le superiori, a metà dicembre ma prevale la tesi del ritorno il 9 gennaio. Il capitolo-scuola riguarda specificamente la Puglia in cui il presidente della Regione è pronto a confermare l’ordinanza sulla possibilità di scegliere, per studenti elementari e medi inferiori, la Didattica a distanza in luogo di quella in presenza. L'articolo Puglia, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Siamo alla vigilia della scadenza del decreto. Il presidente del Consiglio firmerà nelle prossime ore il nuovoche regolerà il non semplice periodo natalizio, in tema di necessità di mantenere il distanziamento sociale. Ci sarà anche occuparsi dicon il premier che vorrebbe il rientro in classe, per le superiori, a metà dicembre ma prevale la tesi del ritorno il 9 gennaio. Il capitolo-riguarda specificamente lain cui il presidente della Regione è pronto a confermare l’ordinanza sulladi, per studenti elementari e medi inferiori, lain luogo diin. L'articolo, ...

