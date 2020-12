Prime Video dicembre 2020, le novità tra serie tv e film (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un survivor in stile Lost ma al femminile (Wilds), la più grande narrazione epica di Spagna (El Cid), nuove avventure su Marte (The Expanse). Questi gli assi che Prime Video dicembre sfodera in poker con il ritorno dei pazzi automobilisti e delle pazze auto di The Grand Tour. Accanto, azione, detection, serie animate cult per bimbi (Masha e Orso) e un appuntamento col passato irrinunciabile con le tre sorelle di Occhi di gatto (sì, proprio quella serie sexy anni 80). Il menu delle Feste si completa con tanto cinema tra esclusive, prodotti Original e grandi classici comici per adulti (leggi Ace Ventura) e piccini (vedi Hotel Transivlania). L'imperdibile, però, resta El Cid interpretato cotta e spada da Jaime Lorente, giovane astro iberico cresciuto con la novela, lanciato dalle serie ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un survivor in stile Lost ma al femminile (Wilds), la più grande narrazione epica di Spagna (El Cid), nuove avventure su Marte (The Expanse). Questi gli assi chesfodera in poker con il ritorno dei pazzi automobilisti e delle pazze auto di The Grand Tour. Accanto, azione, detection,animate cult per bimbi (Masha e Orso) e un appuntamento col passato irrinunciabile con le tre sorelle di Occhi di gatto (sì, proprio quellasexy anni 80). Il menu delle Feste si completa con tanto cinema tra esclusive, prodotti Original e grandi classici comici per adulti (leggi Ace Ventura) e piccini (vedi Hotel Transivlania). L'imperdibile, però, resta El Cid interpretato cotta e spada da Jaime Lorente, giovane astro iberico cresciuto con la novela, lanciato dalle...

rtl1025 : ???? Mi ricordo un po' di me... continua la Suite 102.5 Prime Time Live con Gaia Segui la diretta su RTL 102.5 ??… - rtl1025 : Gaia presenta #Densa nella Suite 102.5 Prime Time Live ? ?? #Suite1025 #Gaia - rtl1025 : La bellezza di Gaia in diretta su RTL 102.5 nella Suite 102.5 Prime Time Live???? Segui la diretta qui ??… - Chevuoi_chesia : RT @rtl1025: ???? Mi ricordo un po' di me... continua la Suite 102.5 Prime Time Live con Gaia Segui la diretta su RTL 102.5 ?? - Miki_2313 : RT @Tg3web: Prosegue l'iter per il vaccini anti-covid. Pfizer e Moderna chiedono la certificazione all'Agenzia europea del farmaco. Le prim… -