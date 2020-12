Previsioni del tempo per il 3 Dicembre 2020: il maltempo torna al Sud (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il maltempo torna al Sud nella giornata del 3 Dicembre 2020: il meteo prevede forti temporali sulla Sicilia e temperature in calo su tutta l’Italia. Le precipitazioni che hanno colpito le regioni settentrionali e centrali d’Italia nelle scorse ore si sposteranno al Sud nell’arco della giornata del 3 Dicembre 2020. Questo non significa che le regioni del Nord si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il malal Sud nella giornata del 3: il meteo prevede fortirali sulla Sicilia e temperature in calo su tutta l’Italia. Le precipitazioni che hanno colpito le regioni settentrionali e centrali d’Italia nelle scorse ore si sposteranno al Sud nell’arco della giornata del 3. Questo non significa che le regioni del Nord si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - ricpuglisi : Vi rammento le previsioni del CTS della Regione Lombardia sui posti occupati in terapia intensiva per #COVID19. Co… - civati : Previsioni del Tempo. - infoitinterno : Previsioni del tempo per il 3 Dicembre 2020: il maltempo torna al Sud - GiGi_Lotto : Previsioni 10eLotto del 03-12-2020 -