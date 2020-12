Premier League, Kane: «Dobbiamo continuare a inginocchiarci per il Black Lives Matter» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Harry Kane si è schierato ancora a favore del movimento Black Lives Matter Harry Kane, capitano del Tottenham e della Nazionale Inglese, ha parlato ai microfoni della BBC del movimento Black Lives Matter e di come il calcio debba continuare ad appoggiarlo. «Abbiamo un’enorme strumento per far sentire la nostra voce in tutto il mondo. Abbiamo fatto molto per supportare il movimento Black Lives Matter mettendoci in ginocchio per le partite. Ho sentito persone parlare dell’opportunità di continuare questa attività, e penso che si possa e si debba fare. Alcune persone non si rendono conto che siamo osservati da milioni di persone in tutto il mondo. Ovviamente, gli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Harrysi è schierato ancora a favore del movimentoHarry, capitano del Tottenham e della Nazionale Inglese, ha parlato ai microfoni della BBC del movimentoe di come il calcio debbaad appoggiarlo. «Abbiamo un’enorme strumento per far sentire la nostra voce in tutto il mondo. Abbiamo fatto molto per supportare il movimentomettendoci in ginocchio per le partite. Ho sentito persone parlare dell’opportunità diquesta attività, e penso che si possa e si debba fare. Alcune persone non si rendono conto che siamo osservati da milioni di persone in tutto il mondo. Ovviamente, gli ...

