Potenza-Avellino, le probabili formazioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Archiviare la brutta sconfitta rimediata contro il Catania per rilanciarsi in campionato. E' questa la missione dell'Avellino di Piero Braglia, impegnata questo pomeriggio alle 15 al "Viviani" contro il Potenza di Ezio Capuano. Il tecnico biancoverde dovrà rinunciare ad Aloi in compenso potrà contare sui rientri di Pane, D'Angelo e Rocchi che sono usciti dalla quarantena. In difesa confermato il pacchetto formato da Dossena con Miceli ed il rientrante Rocchi. Cianco e Tito agiranno sulle fasce con D'Angelo e De Francesco. Alle spalle del tandem d'attacco formato da Santaniello e Maniero agirà Fella. Le probabili formazioni di Potenza-Avellino (fischio d'inizio ore 15): Potenza(3-5-2): Marcone; Coccia, Boldor, ...

La diretta live di Potenza-Avellino, match valido per il recupero della dodicesima giornata di Serie C 2020/2021. Nel girone C allo stadio Viviani i padroni di casa, in grave difficoltà e relegati all ...

