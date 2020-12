Poste emette bond da 1 miliardo di euro. Richiesta investitori supera offerta di 5 volte

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) –Italiane ritorna con successo sul mercato del debito con un’emissione in due tranche di un prestito obbligazionario senior unsecured denominato in, destinato aistituzionali, per un ammontare nominale complessivo di 1di, con un rendimento basso record. L’emissione è stata molto ben accolta con unadi oltre 5i titoli offerti. L’emissione del prestito obbligazionario senior unsecured è stata realizzata nell’ambito del ProgrammaMedium Term Notes (EMTN) diItaliane da 2 miliardi di, con un rating “BBB” da Standard and Poor’s e “Baa3” da Moody’s. La prima tranche ha un valore nominale 500 milioni, scadenza 10 dicembre 2024 e cedola ...

