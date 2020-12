Positivi al 9.3%: minimo da 40 giorni. Ampia disponibilità terapie intensive e degenze (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 2 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 dell’1. Esso descrive numeri e tendenze. Buono il dato dei Positivi. Su 19.759 tamponi sono risultati 1.842 Positivi ossia il 9.3% (ieri 12%), il minimo degli ultimi 39 giorni (forbice: 9.3%-21.5%). 17.917 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.842 ‘Positivi’, 185 sono sintomatici ossia il 10% (ieri 8%), forbice ultimi 39 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 185 Positivi sintomatici rappresentano, come ieri, lo 0.9%. Negli ultimi 39 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 2 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 dell’1. Esso descrive numeri e tendenze. Buono il dato dei. Su 19.759 tamponi sono risultati 1.842ossia il 9.3% (ieri 12%), ildegli ultimi 39(forbice: 9.3%-21.5%). 17.917 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.842 ‘’, 185 sono sintomatici ossia il 10% (ieri 8%), forbice ultimi 39: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 185sintomatici rappresentano, come ieri, lo 0.9%. Negli ultimi 39forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale ...

