Pordenone | avvocatessa rinuncia alla difesa dell’uomo che ha ucciso la sua compagna

«Non posso accettare l'incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne», con queste parole Rossana Rovere ha rinunciato alla difesa del femminicida, Giuseppe Forciniti, l'uomo che la notte del 26 novembre 2020 ha assassinato la compagna, Aurelia Laurenti, 32 anni, a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. L'avvocatessa ha deciso di fare un passo indietro per non tradire i propri principi etici. Rossana Rovere ha deciso di non accettare la difesa di Giuseppe Forciniti, colpevole di aver ucciso la propria compagna. La legale, già presidente dell'Ordine degli avvocati della provincia di Pordenone.

Diciannove coltellate al collo e al volto, senza poter chiedere aiuto: così è morta Aurelia, uccisa dal compagno Giuseppe

