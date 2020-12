Pomodoro scongelato? Attenzione alla cottura!

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Chi di noi non congela gli alimenti? Tutte ormai, un po’ a causa della vita frenetica, un po’ perché rischiamo di dimenticare di comprare di nuovo ciò che in casa sta per finire o è già finito, congeliamo cibi che poi ci ritroveremo già pronti all’uso. Occhio al! Se lo scongeli devi fare. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it