Pochi controlli sui vaccini nel Regno Unito, ma Salvini si fionda sulla polemica: 'Perché a Londra sì e in Italia no?' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La notizia che la Gran Bretagna comincerà a vaccinare i suoi cittadini già dalla settimana prossima sta facendo alzare parecchie sopracciglia, specie presso l'Ema (European Medicines Agency), che deve ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La notizia che la Gran Bretagna comincerà a vaccinare i suoi cittadini già dalla settimana prossima sta facendo alzare parecchie sopracciglia, specie presso l'Ema (European Medicines Agency), che deve ...

CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Non perde tempo... - globalistIT : Non perde tempo... - LiberoPetrucci : Eccallà. L’EMA critica la scelta UK sul vaccino Pfizer: pochi controlli. Però il vaccino è quello. O funziona o non funziona. - giulielle16_ : Come si fa anche solo a pensare di paragonare marzo e aprile con tutto chiuso con il ''' Lockdown''' di ora dal pun… - acro__bat : RT @editoreruggeri: Un piano strategico è tale se prevede poche procedure pochi controlli sui dettagli ma delega assoluta con un controllo… -