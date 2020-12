Più sicuro al ristorante che in casa Pane al pane | Bassetti smonta i deliri del governo | basta vessare gli italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Equilibrio, quello sfoggiato da Matteoa CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Spesso criticato per le sue posizioni, l'infettivologo del San Martino Genova fa il punto sull'emergenza coronavirus. In prmis, proprio come Bruno Vespa, mostra di non condividere le chiusure indiscriminate dei ristoranti a Natale: "Facendo rispettare tutte le regole, è piùun pranzo alche in unaprivata", sottolinea. Lapalissiano, ma non per il. Però, a dimostrazione del fatto che ragiona senza preconcetti,aggiunge: "Purtroppo i dati sui morti continueranno a rimanere alti per un po'", ragione per la quale "oggi non si potrebbe pensare di andare a sciare e poi in baita e al. Non è lo sport in sé a ...