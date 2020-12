Pisa Ztl centro storico | fino al 10 gennaio accesso aperto per consegne delle attività di ristorazione

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Con il perdurarelimitazioni che vedono la Toscana ancora in “Fascia Rossa”, il Comune diha deciso di prorogare la deroga per l’all’interno della Ztl per chi effettuaa domicilio di cibi e bevande. L’ordinanza che amplia dalle ore 11alle ore 23 la possibilità di fareper lediè stata infatti prorogataal 10incluso. «Dopo aver deciso di intervenire per allargare la fascia di apertura della Z.T.L. cittadina per dare un supporto alle aziendene che stanno soffrendo molto per le chiusure forzate – spiega l’assessore al commercio Paolo Pesciatini – abbiamo previsto un’ulteriore proroga, visto il perdurare della crisi e ...