(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Su “Repubblica” riportato il racconto del primario del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cisanello di, Paolo Malacarne, che ha aperto ai parenti deile porte della. Da una ventina di giorni genitori, fratelli, sorelle, figli e zie possono far visita ai malati. Ovviamente controllando gli accessi, evitando sovraffollamenti. A spiegare le ragioni della scelta lo stesso medico sui social: «Perle».aidei«Nei giorni scorsi, entrando e uscendo dal lavoro, ho visto più volte appeso alla cancellata dell’ospedale di Cisanello uno striscione che ...

repubblica : Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid - gigserra : Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid - LaStampa : Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid: “Per umanizzare le cure” - messveneto : Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid: “Per umanizzare le cure”: Il primario, Paolo Malaca… - Me_itswd : Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa terapia

La Repubblica Firenze.it

pisa Circa il 5% dei pazienti affetti da Covid presenta condizioni cliniche tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva e un’assistenza ventilatoria, che può avvenire in maniera non invasiva o ...Il primario, Paolo Malacarne, da una ventina di giorni permette a una ventina di parenti di poter vedere i parenti ...