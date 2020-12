Pioli: “Quando mi hanno detto che ero tornato negativo non ho dormito per l’emozione” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo tre turni di assenza per Covid, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è tornato negativo e domani, contro il Celtic, in Europa League, si appresta a tornare in panchina. Oggi ha parlato in conferenza stampa. Si è detto molto emozionato al pensiero del rientro. “Si, mi è mancato tanto il quotidiano, stare insieme alla squadra. Sono stati 18 lunghi giorni, quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prendere sonno per l’emozione. Grazie al club per aver migliorato le tecnologie che ci hanno permesso di lavorare con tranquillità, grazie ai tifosi che mi hanno supportato e poi alla squadra perché mi ha reso orgoglioso. Grazie a Bonera, un ragazzo intelligente. Ho avuto il Covid ma in maniera abbastanza leggera, sono stato fortunato. Rispettiamo sempre le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo tre turni di assenza per Covid, il tecnico del Milan, Stefano, èe domani, contro il Celtic, in Europa League, si appresta a tornare in panchina. Oggi ha parlato in conferenza stampa. Si èmolto emozionato al pensiero del rientro. “Si, mi è mancato tanto il quotidiano, stare insieme alla squadra. Sono stati 18 lunghi giorni, quando micomunicato la negatività ho fatto fatica a prendere sonno per l’emozione. Grazie al club per aver migliorato le tecnologie che cipermesso di lavorare con tranquillità, grazie ai tifosi che misupportato e poi alla squadra perché mi ha reso orgoglioso. Grazie a Bonera, un ragazzo intelligente. Ho avuto il Covid ma in maniera abbastanza leggera, sono stato fortunato. Rispettiamo sempre le ...

