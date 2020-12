Piazza Alario, Comune: “Riqualifichiamo angolo degradato, c’è ok Soprintendenza” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il Comune risponde: “Piazza Alario, un intervento di alta qualità ambientale ed urbanistica. No a strumentalizzazioni. Andiamo avanti”. A metà mattinata l’Amministrazione Comunale decide di intervenire, in maniera netta, visto il tourbillon di polemiche che il montaggio del cantiere di Piazza Alario aveva suscitato già dalle prime ore di lunedì 30 novembre. Implicita anche la risposta anche agli 11 consiglieri che, di fatto dissociandosi dall’azione dell’Amministrazione, si sono schierati sulla posizione del ‘no’ arrivando a chiedere un consiglio comunale monotematico e il fermo cautelativo del cantiere. La nota diffusa da Palazzo di Città descrive, chiaramente, punto di vista e motivazioni della scelta. Si legge: “L’intervento dell’Amministrazione Comunale di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ilrisponde: “, un intervento di alta qualità ambientale ed urbanistica. No a strumentalizzazioni. Andiamo avanti”. A metà mattinata l’Amministrazione Comunale decide di intervenire, in maniera netta, visto il tourbillon di polemiche che il montaggio del cantiere diaveva suscitato già dalle prime ore di lunedì 30 novembre. Implicita anche la risposta anche agli 11 consiglieri che, di fatto dissociandosi dall’azione dell’Amministrazione, si sono schierati sulla posizione del ‘no’ arrivando a chiedere un consiglio comunale monotematico e il fermo cautelativo del cantiere. La nota diffusa da Palazzo di Città descrive, chiaramente, punto di vista e motivazioni della scelta. Si legge: “L’intervento dell’Amministrazione Comunale di ...

tvoggi : PIAZZA ALARIO, LA LEGA ALL’ATTACCO “LAVORI SENZA SENSO. CI SONO INTERESSI CHE NON CONOSCIAMO?” In merito alla vicen… - tvoggi : NO ALLE STRUMENTALIZZAZIONI SU PIAZZA ALARIO. IL COMUNE REPLICA.UN INTERVENTO DI ALTA QUALITA’ L’intervento dell’Am… - salernotoday : Piazza Alario, il Comune tira dritto: 'Andiamo avanti, nessuno ci fermerà' - ottopagine : Piazza Alario, il comune difende il progetto 'Andiamo avanti' #Salerno - ottopagine : Piazza Alario, Lega:'Lavori senza senso. Interessi nascosti?' #Salerno -