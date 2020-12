Perché nel paese dove i ricchi sono sempre più ricchi tassare dell'1% i 'paperoni' provoca una rivolta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non è vero che siamo tutti nella stessa barca. La pandemia non colpisce allo stesso modo. Se andate a vedere le statistiche, il maggior numero di contagi e di morti avviene nelle periferie delle ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non è vero che siamo tutti nella stessa barca. La pandemia non colpisce allo stesso modo. Se andate a vedere le statistiche, il maggior numero di contagi e di morti avviene nelle periferiee ...

AnnalisaChirico : Perché gli italiani non possono spostarsi per andare a sciare mentre nel Sud Italia arrivano ogni giorno centinaia… - borghi_claudio : Ho sentito un intervento dell'ex ministro Tria stamattina ad Omnibus contenente alcune lievi imprecisioni. Un prom… - RaiNews : 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono av… - Pennacchioni65 : @Ern4Pel @Fil_Biafora l'ho sempre letto volentieri, sempre disponibile e misurato. In questo caso avrà fatto uno sc… - a_little_jules : @afrocialisse Beh, magari non può essere del tutto giusto (nel senso che la colpa non è esclusivamente di questi ep… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nel Cos’è Salesforce e perché ha comprato Slack Il Post