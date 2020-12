Perché il diritto della Santa sede può essere un grande ostacolo all’indagine sul cardinale Becciu (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’indagine sui misteri finanziari del Vaticano, che ha coinvolto il cardinale Becciu, alcuni esponenti della Segreteria di Stato vaticana ed elementi di spicco della finanza internazionale, è stata sino ad oggi alimentata dalle indiscrezioni provenienti dall’interno dei palazzi vaticani e veicolati verso l’esterno dall’inchiesta dell’Espresso.Da circa un mese i giornali a ritmo serrato illustrano i retroscena dietro l’acquisto di un prestigioso immobile londinese da parte del Vaticano. Secondo l’accusa mossa dall’Ufficio del Promotore di Giustizia del Vaticano l’investimento avrebbe causato una ingente perdita (nell’ordine di centinaia di milioni) alle casse del Papa a beneficio di due finanzieri, Mincione e Torzi, con cui la Segreteria di Stato aveva condotto le trattative.Di più, sempre secondo le anticipazioni ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’indagine sui misteri finanziari del Vaticano, che ha coinvolto il, alcuni esponentiSegreteria di Stato vaticana ed elementi di spiccofinanza internazionale, è stata sino ad oggi alimentata dalle indiscrezioni provenienti dall’interno dei palazzi vaticani e veicolati verso l’esterno dall’inchiesta dell’Espresso.Da circa un mese i giornali a ritmo serrato illustrano i retroscena dietro l’acquisto di un prestigioso immobile londinese da parte del Vaticano. Secondo l’accusa mossa dall’Ufficio del Promotore di Giustizia del Vaticano l’investimento avrebbe causato una ingente perdita (nell’ordine di centinaia di milioni) alle casse del Papa a beneficio di due finanzieri, Mincione e Torzi, con cui la Segreteria di Stato aveva condotto le trattative.Di più, sempre secondo le anticipazioni ...

