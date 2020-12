Perchè anche Biden sarà un rivale della Cina (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Joe Biden, in una recente conversazione col New York Times, ha dichiarato esplicitamente quello di cui c’era sentore già da diverse settimane, e cioè che è impensabile immaginare una svolta a trecentosessanta gradi dei rapporti tra Usa e Cina dopo la fine dell’amministrazione Trump. Contrariamente a voci infondate che vedono Biden come “filo-cinese”, democratici e repubblicani sono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Joe, in una recente conversazione col New York Times, ha dichiarato esplicitamente quello di cui c’era sentore già da diverse settimane, e cioè che è impensabile immaginare una svolta a trecentosessanta gradi dei rapporti tra Usa edopo la fine dell’amministrazione Trump. Contrariamente a voci infondate che vedonocome “filo-cinese”, democratici e repubblicani sono InsideOver.

borghi_claudio : Sempre #lineanotte: Giornalista: 'Vieteranno le crociere a Natale' Conduttore: 'Eh vabè, di quelle possiamo anche… - borghi_claudio : Leggo che il Senatore Saccone di Forza Italia ha affermato che dovremmo dire si alla riforma del MES perché 'anche… - AnnalisaChirico : Perché gli italiani non possono spostarsi per andare a sciare mentre nel Sud Italia arrivano ogni giorno centinaia… - mirarisoleo : RT @borghi_claudio: Leggo che il Senatore Saccone di Forza Italia ha affermato che dovremmo dire si alla riforma del MES perché 'anche i so… - LGrullita : @cinzia23712205 Anche io. Mettiamoci in testa che il cinema vero arriverà quando la. Gregoarci andrà a casa sua.. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè anche Cos’è Salesforce e perché ha comprato Slack Il Post