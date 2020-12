Per “ri-nascere” serve il vaccino A costo di imporlo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La “rinascita” passerà (anche) da una fiala. Da una capsula in vetro lunga non più di un dito. Lì, conservata a temperatura ultra polari, ildella nostra salvezza e della ripresa economica altrettanto vitale per rimetterci in cammino. Adesso è tutto un proliferare di congetture sui tempi e i modi della distribuzione, su come coprire il fabbisogno di miliardi di dosi nel mondo e di quelle 40-45 milioni necessarie in Italia per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Perché di tempo (mesi, forse metà anno) ce ne vorrà davvero tanto e di risorse finanziarie altrettanto. Ma in pochi stanno facendo i conti con un problema non oggettivo, stavolta, ma soggettivo. Ovvero: quanti italiani sono davvero disposti a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid? E che fare, come comportarsi con tutti coloro che non vorranno farlo? Domanda e questione non da poco. Le ultime ...