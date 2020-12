Per Ivanka Trump il trasloco dalla Casa Bianca segna l’alba di una carriera politica? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quale futuro per Ivanka Trump dopo l’uscita di Donald dalla Casa Bianca? Se lo chiede oggi il Washington Post in un articolo in cui si soppesano le ambizioni della figlia più politica del presidente uscente. “Moglie, madre, sorella, figlia. Consulente di POTUS sulla creazione di posti di lavoro + empowerment economico, sviluppo della forza lavoro e imprenditorialità”: presto la 39enne dovrà aggiornare la sua biografia su Twitter, con quali voci è ancora tutto da chiarire. Amici ed ex colleghi dicono che si aspettano che la prima figlia pensi a candidarsi, o almeno a farsi coinvolgere in qualche modo nella politica repubblicana, scrive il WP. “Ivanka Trump è sempre stata una dirigente d’azienda con un occhio attento al marketing, che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quale futuro perdopo l’uscita di Donald? Se lo chiede oggi il Washington Post in un articolo in cui si soppesano le ambizioni della figlia piùdel presidente uscente. “Moglie, madre, sorella, figlia. Consulente di POTUS sulla creazione di posti di lavoro + empowerment economico, sviluppo della forza lavoro e imprenditorialità”: presto la 39enne dovrà aggiornare la sua biografia su Twitter, con quali voci è ancora tutto da chiarire. Amici ed ex colleghi dicono che si aspettano che la prima figlia pensi a candidarsi, o almeno a farsi coinvolgere in qualche modo nellarepubblicana, scrive il WP. “è sempre stata una dirigente d’azienda con un occhio attento al marketing, che ...

